В сряда Сметната палата трябва да разгледа сигнала срещу Делян Пеевски, подаден от вътрешния министър в края на миналата седмица. В него Иван Демерджиев пише, че през последните години депутатът и лидер на ДПС многократно е летял до различни дестинации, включително Дубай. Част от полетите били с частни самолети, въпреки наложените на Пеевски санкции по закона „Магнитски“.

МВР показа имената на пътувалите с полетите на Пеевски, а прокуратурата проверява ползването на данните от PNR (ОБЗОР)

Демерджиев припомни, че лицата, заемащи публични длъжности, трябва да декларират случаите, когато в тяхна полза са направени разходи от над 500 евро.

От ДПС отказаха коментар. А от Сметната палата трябва да решат дали да образуват процедура за конфликт на интереси.

Редактор: Ивета Костадинова