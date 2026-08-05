Снимка: БГНЕС
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Иван Демерджиев подаде сигнал до регулатора миналия петък
В сряда Сметната палата трябва да разгледа сигнала срещу Делян Пеевски, подаден от вътрешния министър в края на миналата седмица. В него Иван Демерджиев пише, че през последните години депутатът и лидер на ДПС многократно е летял до различни дестинации, включително Дубай. Част от полетите били с частни самолети, въпреки наложените на Пеевски санкции по закона „Магнитски“.
МВР показа имената на пътувалите с полетите на Пеевски, а прокуратурата проверява ползването на данните от PNR (ОБЗОР)
Демерджиев припомни, че лицата, заемащи публични длъжности, трябва да декларират случаите, когато в тяхна полза са направени разходи от над 500 евро.
От ДПС отказаха коментар. А от Сметната палата трябва да решат дали да образуват процедура за конфликт на интереси.Редактор: Ивета Костадинова
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