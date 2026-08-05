Десетки медици, пациенти и техни близки във Военномедицинска академия (ВМА) се поклониха пред мироточивата икона на Св. Богородица-„Хавайска“, която бе донесена в лечебното заведение от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, придружен от духовници на Българската православна църква.

Голямата християнска светиня, прославила се по света с множеството свидетелства за изцеления и с чудото на мироточението, достигна и до най-тежко болните. Светата икона бе пренесена в двете реанимационни звена, където пациентите, които не могат да напуснат болничните си легла, също получиха възможност да се докоснат до нейното благословение.

Още 5 града у нас посрещат Чудотворната Хавайска мироточива икона на Пресвета Богородица

Снимка: Пресцентър ВМА

Заради засилен интерес: Хавайската икона на Пресвета Богородица ще е още ден в София

Висшите духовници отправиха молитви за здраве, сили и Божия закрила над страдащите, техните близки и медицинските екипи, които всекидневно водят битка за човешкия живот.

Снимка: Пресцентър ВМА

Началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, дмн, FACS, изказва своята дълбока признателност към Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил за благословението чудотворната икона да бъде донесена в болницата и за възможността всеки, който има нужда от духовна подкрепа да се поклони пред Небесната Царица.

Чудотворна Хавайска икона на Света Богородица вече е изложена в столичния храм "Света София"

Снимка: Пресцентър ВМА

Посещението за пореден път събра в едно вярата, надеждата и грижата за човека - ценности, които стоят в основата както на християнското милосърдие, така и на лекарската професия.

Снимка: Пресцентър ВМА

Редактор: Ивета Костадинова