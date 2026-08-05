Значителен ръст на произшествията с тротинетки през миналата година отчитат от МВР. Успоредно с това се увеличава и броят на ранените при тези инциденти. След серията от тежки случаи през последните дни проверяваме продължава ли тази тенденция и през тази година, каква част от пострадалите са деца и колко голям е рискът от тежки травми при подобни инциденти.

Ръстът в броя на произшествията с тротинетки през миналата година предизвика бурни реакции не само в обществото, но и в парламента, където в началото на лятото беше поискана дори пълната им забрана. Припомняме, че в Европа подобна забрана на държавно ниво все още няма, въпреки че няколко града, сред които Париж и Прага, вече премахнаха тротинетките под наем от улиците си.

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През последните седмици и дни няколко случая станаха публични, тъй като причиниха изключително тежки травми на пострадалите – предимно деца. Последният е отпреди само два дни, когато след като самокатастрофира, английски гражданин се бори за живота си в бургаска болница.

⇒ Какво показват данните от началото на годината?

Изглежда, че от началото на годината до месец юни стойностите са сходни на миналогодишните. Станали са 259 произшествия, което е с две по-малко спрямо същия период на миналата година. Леките инциденти (само с материални щети) са със шест повече, но пък тежките (с ранени и загинали) са с осем по-малко.

Приблизително с толкова са намалели и ранените, въпреки че броят им продължава да надхвърля 200, като 157 от тях всъщност са самите водачи. За съжаление, от началото на годината вече има и четири жертви – с една повече в сравнение със същия период на 2025 г. Три от жертвите са водачи – на възраст 23, 26 и 49 години.

Относно възрастта, една трета от всички ранени водачи до този момент от годината са деца. 25 от тях са на възраст между 15 и 17 години, 20 са децата между 10 и 14 години, а шест са на възраст от 6 до 9 години. За цялата минала година броят на ранените деца, управлявали тротинетка, е 144.

Ще намали ли по-строгият контрол инцидентите с електрически тротинетки

⇒ Статистиката за изминалата година

За цялата 2025 г. са станали 588 произшествия с тротинетки – с 100 инцидента повече само за една година. От тях тежките са близо 440, а ранените участници са 480 (ръст от 90 души за година). Загиналите са с четирима по-малко, тъй като през 2024 г. осем души са изгубили живота си в следствие на такъв инцидент, като всички те са били водачи.

Областите рекордьори по брой произшествия в тази мрачна статистика са:

Бургас – с близо 90 случая и 77 ранени;

Варна – със сходни данни;

Русе – на трета позиция с 57 инцидента и приблизително толкова пострадали.

Следват София и Пловдив, където има настъпил и по един смъртен случай, а останалите два са във Видин и Плевен.

⇒ Колко голям е рискът от сериозна травма?

Вероятността да пострадаме сериозно при инцидент с тротинетка е огромна – без значение дали я управляваме, или участваме в сблъсъка по друг начин. За сравнение: ако при едно ПТП по принцип възможността то да бъде тежко (съответно с жертви и ранени) е 19%, то при ПТП с тротинетка тази вероятност скача на 75%.

В резултат на това се отчита и ръст на наказаните през миналата година. На водачи на тротинетки са наложени над 11 хиляди глоби с фиш (годишен ръст от 150%). Издадени са и близо 3 хиляди наказателни постановления (ръст от 125%).

Именно една такава акция се провежда в Пазарджик и ще продължи до края на септември. Във фокуса на засилените полицейски проверки за безопасното използване на тротинетки през последните дни попаднаха пешеходните зони и парковете в града.

Само за последния месец в Пазарджишко са заловени 220 нарушители с тротинетки. Половината от тях са установени при съвместна акция на полицията, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Отдела за закрила на детето. Основното нарушение е управлението на електрически превозни средства в централната част на града, пешеходните зони, алеите и детските площадки, където това е изрично забранено със закон и местни наредби.

„Най-често срещаните нарушения са движение без предпазна каска, движение през нощта в тъмната част на денонощието, движение успоредно един до друг или използване на мобилен телефон по време на управление“, обясни главен инспектор Христо Георгиев от ОДМВР - Пазарджик.

Сред санкционираните е и Иван Петров, който всеки ден пътува с тротинетка до работното си място. Той е глобен с фиш за липса на каска: „За мен деца карат без включени светлини, карат по улиците на задна гума. Много велосипедисти също са без светлоотразителни жилетки и фарове“.

⇒ Лекарите алармират: Пострадалите са все по-млади, травмите – животозастрашаващи

В държавната болница в Пазарджик наближават до два случая на пострадали с тротинетки на ден. Повечето от пациентите са на възраст между 10 и 30 години.

„Последният случай беше на млад мъж, който беше паднал с много тежка гръдно-коремна и черепно-мозъчна травма. Оперирахме го, претърпя неврохирургична операция и беше спряна пряката опасност за живота му. Деца постоянно има, които падат – малки и големи“, заяви д-р Георги Станчев, началник на Спешното отделение в МБАЛ - Пазарджик.

Лекарите уточняват, че най-честите поражения са засегнати крайници, челюст, гръден кош и коремни органи, както и тежки черепно-мозъчни травми. Повечето пострадали съжаляват за самонадеяността си едва след като постъпят в болница.

⇒ Глоби за родителите

Законът предвижда санкции за нарушителите от 25 до 255 евро. Най-тежките глоби са предвидени за родители, които са допуснали деца под 16-годишна възраст да управляват електрически тротинетки. По думите на полицията в Пазарджик вече има множество наложени такива глоби на родители.

Регистрират се и случаи на водачи, управляващи под въздействието на наркотици. При скорошен случай във Велинград спрян за проверка водач е опитал да изхвърли цигара, която при тест е реагирала положително на марихуана.

От полицията и медицинските екипи апелират за по-строг родителски контрол.

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