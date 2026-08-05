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Точката е заложена в дневния ред на заседанието на кабинета
Старт на бюджетната процедура за 2027 г. се очаква даде Министерският съвет на днешното си заседание. Правителството ще разгледа още промени в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г.
Старт на разглеждането на Бюджет 2026 в парламентарните комисии
Ще бъде обсъдено и отпускането на допълнителни средства по бюджета на Народното събрание за тази година.Редактор: Станимира Шикова
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