Жители на Търговище заплашват да затворят главния път София–Варна, ако не бъдат взети спешни мерки срещу тежките катастрофи в региона. Повод за недоволството стана поредният тежък инцидент край местността „Момина чешма“ миналия месец, при който загина един човек, а няколко други бяха ранени. Хората настояват за конкретни мерки за ограничаване на скоростта и предотвратяване на нови трагедии.

Опасният участък е част от главния път София–Варна преди прохода „Боаза“. По данни на областната администрация ежедневно около 350 автомобила нарушават забраната за ляв завой, което създава сериозна предпоставка за катастрофи. Сред честите нарушения в отсечката е и движението с превишена скорост.

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Живеещите във вилната зона са протестирали многократно с искане за спешни мерки за обезопасяване на участъка от главния път София–Варна при местността „Момина чешма“.

"Да се промени осевата линия - от непрекъсната да стане прекъсната, да се сложат обратно табелите, които преди бяха тук - вход и изход към вилните зони. Да се премести спирката на градския транспорт на място, където на пешеходците няма да се налага да се движат по шосето. Вече има три смъртни случая на това място. Но спирката все още не е преместена, осевата линия продължава да е непрекъснат и се глобяват всички шофьори, защото не могат да отидем до Омуртаг, за да обърнат да се приберат в града", заяви Мария Ангелова, жител на вилната зона.

"Когато слезем от автобуса, трябва да се движим по платното, за да завием към вилната зона. За нас това е изключително опасно", посочва друга живуща в района - Фатме Хюсеинова.

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От областната администрация са убедени, че могат да бъдат намерени, макар и временни, решения за опасния участък. "Проведохме работни срещи с АПИ, Районното пътно управление, КАТ, ДАИ - всички институции са ангажирани. Но де факто се получава така, че се казва: „Това не може да стане, това не може да стане, това не може да стане“. Може да стане. Има възможност да се решават нещата с по-гъвкави и по-бързи решения, защото хората не могат да чакат. Напрежението наистина става сериозно по пътя, особено през летния сезон", обясни инженер Илко Илиев, областен управител на Област Търговище.

Тези временни мерки ще бъдат наблюдавани в рамките на два или три месеца. След като се установи, че работят, ще бъдат предприети действия за превръщането им в постоянни. Докато чакаме да бъде изградено четирилентовото платно, ще минат много правителства, много хора може да загинат и ще възникнат още много проблеми.

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"Писали сме отново до АПИ, Областното пътно управление, кмета и Областната администрация в Търговище с въпрос какво ще бъде предприето и да ни дадат срок, в който ще бъдат извършени тези промени", уточнява Мария Ангелова, която също живее във вилната зона.

Живеещите в района на вилната зона са категорични, че ако не бъдат предприети мерки за обезопасяване на участъка, ще излязат на нов протест и заплашват да затворят главния път София-Варна.

Редактор: Станимира Шикова