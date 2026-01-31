Снимка: Стопкадър
Причината за смъртта е катастрофа край Враца
За близо час този следобед беше блокиран международният път към Дунав мост 2 край Монтана. Близки и приятели на 44-годишен мъж, загинал при катастрофа по-рано тази седмица, излязоха на протест срещу, по думите им, бездействието на държавата във войната по пътищата.
Инцидентът е станал във вторник край Враца, когато автомобилът на Любомир е бил ударен от кола, управлявана от турски гражданин. От прокуратурата във Враца съобщиха, че шофьорът е настанен в болница и му е наложена забрана да напуска страната. Протестиращите заявиха, че губят близки и приятели, без да виждат реални мерки за повишаване на пътната безопасност.
Тежка катастрофа край Враца взе жертва
„Изгубихме добър приятел, страхотен човек и трябва да се спре това“, каза участник в протеста.Редактор: Ралица Атанасова
