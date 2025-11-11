Жители на район „Връбница” излязоха на протест с искане да бъдат предприети мерки срещу трафика на тирове. Те настояват движението на тежкотоварни автомобили да не преминава през главната улица на квартал "Толева махала". По думите им са подложени на ежедневен шум и задръствания. Хората твърдят, че къщите им се тресат от преминаващите камиони. От 2018 година има проект за изграждане на път, но към момента той е само на идеен етап.

Хората блокират за шести пореден ден булевард „България“. "Няма да се откажем лесно. Оплакваме се от невъзможния трафик, който минава през махалата и е свързан с индустриална зона „Божурище“. Зоната е чудесна, защото много хора работят там, но има и много трафик", обясни протестиращ.

Жители на Божурище на протест с искане за мерки срещу трафика на тирове

Мъжът каза още, че решението е да се направи път, който да свързва бул. „Царица Йоана“ с индустриалната зона и да се изведе транзитният трафик не само от този квартал, но и от Божурище, и така да върне нормалните условия на живот за хората. Протестиращите обясниха, че макар да блокират движението вече шести ден - реакция от местните власти няма.

"Мерките, които сме предприели, са обезопасяване на пътя със знаци. Ежегодно кърпим асфалта, но проблемът идва изцяло от натоварения трафик – от индустриалната зона и от град Божурище. В зоната работят близо 2000 души, а в Божурище живеят над 10 000 души и всички минават по този път, който обслужва и "Толева махала", където има около 300 жители. Проблемът не е в пътя, а в липсата на алтернатива". Това обясни в „Здравей, България” кметът на район “Връбница” Румен Костадинов.

Заради блъснати пешеходци и катастрофи: Жители на София блокират отсечка на бул. „Цар Борис III”

Той обеща и спирка на градския транспорт, която е в изключително лошо състояние, да бъде ремонтирана. "Ще вземем мерки това да се промени. Последните две години, откакто съм кмет, не е постъпил нито един писмен сигнал, че спирката е в това състояние. Хората вероятно са се оплаквали помежду си, но до нас не е стигнало официално нищо. Ще бъде оправена, за да могат хората да чакат градския транспорт нормално", заяви той.

