Жители на Божурище излизат на протест с искане да бъдат предприети мерки срещу трафика на тирове. Те настояват движението на тежкотоварни автомобили да не преминава през главната улица на квартал „Толева махала”.

По думите им са подложени на шум, задръствания, твърдят дори, че къщите им се тресат от преминаващите камиони. От 2018 г. има проект за изграждане на път, но на този етап той е само идеен.

„10 години държавата отсъства. Получаваме само обещания и празни приказки. Този път трябва да се изгради от АПИ и Столичната община. Средствата трябва да дойдат от държавата”, каза жител на града.

„Живея в къща близо до улицата. Още към 4.00 ч. сутринта тировете тръгват. Понякога си мисля, че домът ми ще се срути. Стават катастрофи, камионите минават с бясна скорост въпреки пешеходната пътека”, обясни жителка на населеното място.

Редактор: Габриела Павлова