Жители на столичния квартал „Люлин“ излязоха на протест. Причината е кризата с боклука, която продължава близо месец. Протестиращите блокираха движението на кръстовището на бул. „Царица Йоана“ и „Петър Дертлиев“.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Според хората кризата с боклука се задълбочава.

Столичната община прекратява поръчката за сметопочистването на нови 3 района

До тук се стигна, след като договорите за сметопочистване на „Люлин“ и „Красно село“ изтекоха, а столичният кмет заяви, че няма да подпише договор на необосновано висока цена за сметоизвозване.

Според Ради Миланов, който е един от организаторите, обещанията не са били изпълнени. "Чухме лъжи и оправдания. Кофите преливат, през нощта е имало акция по събиране на боклуците с камиони от други райони. Целта е малко преди протеста да се позачисти, да ни замажат очите, но това не е дългосрочно решение, а за една нощ. Не вярваме на кмета, затова ще се съберем на протест. Ще дойдат хора, които искат да живеят в един чист град. Онлайн групи, приближени на ПП, започнаха атаки", каза той.

„Вървим към трайно подобряване на ситуацията в район „Люлин”. Днес на терен имаше 7 големи и 6 малки камиони. В „Красно село” към настоящия момент не са почистени 8-и и 9-и сектор от всички сектори, които имаме – ж.к. „Борово“ и ж.к. „Белите брези“. Уверението е, че с нощната смята това ще бъде направено. Знаем за протеста днес в „Люлин”. Под една или друга форма някой организатори имат една или друга връзка с партии, представени в СОС”, заяви Надежда Бобчева, зам.-кмет по екологията в Столичната община.

Редактор: Калина Петкова