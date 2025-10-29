Столичната община обяви мегапоръчката за почистването на София за три от седемте обявени позиции. Докладът на вътрешната комисия за избор на изпълнители по три от позициите на поръчката е изпратен към Агенцията за обществени поръчки, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

● За Зона 6 - районите "Люлин" и "Красно село", договорът изтече на 4 октомври - обществената поръчка се прекратява, поради липса на конкуренция. Планът на общината е да възложи официално дейността на "Софекострой", след изтичане на сроковете за обжалване.

● За зона 4 - районите „Илинден", „Надежда" и „Сердика", договорът изтича на 7 януари 2026 г. Решението е да се подпише договор с турската фирма "Норм Санаи".

● За зона 3 - районите, „Изгрев", „Слатина" и „Подуяне", договорът изтича на 1 декември 2025 г. - решението е да се прекрати процедурата поради липса на класирани кандидати. Как ще се извършва почистването там, все още не е уточнено.

Тази година изтичат 7 от договорите с фирмите за почистване и сметосъбиране на 20 от 24 района на София, което налага да бъдат подписани нови споразумения. Столична община обяви в началото на юни обществените поръчки с обща прогнозна стойност: 515 473 737 лева с ДДС за петте години.

I. Обществената поръчка за Зона 6, районите "Люлин" и "Красно село" се прекратява

Столична община обяви на 4 октомври кризисна организация на сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село", след като договорът за тази зона изтече преди да бъде подписано ново споразумение. До това се стигна след като кметът на Столична община Васил Терзиев отказа да подпише договор с единствения останал кандидат. Мотивът: да бъдат предпазени столичани от последствията при необосновано високата цена, предложена от класирания кандидат.

Поръчката е прекратена по целесъобразност, тъй като Общината не може да си позволи да подпише договор при цена, която е в пъти по-висока от бюджета за дейността на годишна база.

От своя страна общинското дружество "Софекострой" ЕАД с принципал Столичния общински съвет се оказа в неспособност да поеме дейностите по чистота в двата района поради липса на капацитет.

Така кризисната организация беше поета от Столичното предприятие за третиране на отпадъци, което е на директно подчинение на кмета.

Снимка: БТА

Впоследствие Столичният общински съвет прие доклада на Васил Терзиев, с който се даде съгласие дружеството "Софекострой" да вземе заем в размер до 9 млн. лв. за повишаване на капацитета си. Така в хода на организацията, в кризисния щаб се включи и "Софекострой" ЕАД, което поетапно поема част от маршрутите и дейностите.

След официалното прекратяване на обществената поръчка, което е в ход, Столична община ще възложи на "Софекострой" ЕАД да поеме изцяло сметопочистването в "Люлин" и "Красно село" с петгодишен договор и на цена, за която предстоят преговори - в рамките на предвиденото от общината и съгласно бизнес плана, който Столична община очаква дружеството да представи. Това ще се случи незабавно след като дружеството заяви готовност да поеме дейността.

В момента "Софекострой" изпълнява всички дейности по чистотата в район "Красна поляна", който се намира между "Люлин" и "Красно село".

II. За зона 4, райони „Илинден", „Надежда" и „Сердика" Столична община взе решение за избор на изпълнител - турската фирма "Норм Санаи"

Столична община взе решение да подпише договор с единствения класиран за четвърта зона кандидат - турския консорциум "Норм Санаи Юрюнлери Ималят ве дъш Тиджарет Лимитед Ширкети - клон София КЧТ" ("Норм Санаи"). Фирмата е и единственият останал чуждестранен участник в поръчката, след като другата турска компания, се оказа с отнет лиценз, което стана ясно в предходния етап на процедурата.

Офертата на "Норм Санаи" за извършване на дейностите по чистотата и зимното почистване в „Илинден", „Надежда" и „Сердика" за следващите 5 години е 45,7 млн. лв., при обявена от Общината прогноза за 59,9 млн. лв.

III. Общината прекратява и поръчката за зона 3, райони, „Изгрев", „Слатина" и „Подуяне", поради липса на класирани кандидати

Общината прекратява поръчката за зона 3, райони, „Изгрев", „Слатина" и „Подуяне", поради липса на класирани кандидати, след като единственият допуснат до отваряне на оферта кандидат „Сорико-Бакс", противно на пазарната логика, не декриптира своето ценово предложение и така позицията остана без избран изпълнител.

Законът дава различни възможности на Столична община да проведе процедура по договаряне. Администрацията се готви и за кризисна организация в трите района - каквато беше въведена в "Люлин" и "Красно село".I

„От днес СПТО пое изцяло „Люлин". В днешния ден работят 9 сметосъбиращи големи камиона и 5 малки. В момента се чистят 5,6 и 7 микрорайон. За „Красно село" е- „Софекострой", като днес има три камиона, които обслужват критичните точки. В днешния ден очакваме още техника", обясни Николай Неделков от Столичния инспекторат.

Позиция на СО:

„Идеята е „Софекострой” поетапно да поема всички задължения, които са свързани със събирането и извозването в двата района – „Красно село” и „Люлин”. След изтичане на срока за обжалване, сме готови да подпишем и съответния договор с тях. Нашите планове са за 5-годишен договор, който да обезпечи въпросната инвестиция, която беше в условно Столичен общински съвет”, заяви пред журналисти зам.-кметът на Столичната община Надежда Бобчева.

„Търсим баланс между различните форми, които биха били налице - търговско дружество, частни изпълнители, евентуално общинско предприятие. Т.е. да има един микс”, поясни тя.

„Цената, която сме получили в Зона 1, всъщност е рекордно висока. Тя дори е по-висока и от Зона 6. Там цената е 379 лв. Това е изключително неприемливо. И на практика на колегите им предстои сериозна работа, за да видят накъде вървим. Трябва ли да искаме допълнителна информация от кандидатите, не трябва ли? Какво следва да правим, за да можем да защитим интереса и целта, която ние сме си поставили?”, каза още Бобчева.

Позиция на "Спаси София":

„Макар и със закъснение от четири седмици, решението да се рекрати обществената поръчка за сметосъбиране в Зона 3, представлява ясна стъпка в правилната посока към по-ефективно и прозрачно управление на системата за управление на отпадъците в столицата“, заяви Борис Бонев.

В своята позиция, партията заявява, че настоящият момент предоставя възможност София да излезе от хватката на частни интереси и нелегитимно влияние, като почистването в тези райони бъде възложено на общинския Завод за боклук.

„Това дружество е под директен оперативен контрол на кмета, което би позволило по-голяма отчетност и би ограничило възможностите за натиск и изнудване над столичани”, каза още Бонев.

Предстои 10-дневен срок за обжалване на решенията. Предвид значителният финансов обем на поръчките, евентуални жалби са напълно възможни, твърдят от партията.

Позиция на ПП:

Симеон Ставрев от ПП уточни, че се очаква ситуацията да се нормализира и да бъде такава, каквато е била преди изтичането на договорите. И уточни, че се търсят оферти, за да се закупят снегорини, така че хората не трябва да се притесняват относно почистването на пътищата през зимата.

Редактор: Габриела Павлова