Близо месец след началото на кризата с боклука в София днес бяха обявени нови данни за ситуацията в столицата. На брифинг на заместник-кмета по екология Надежда Бобчева и директора на столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов стана ясно, че сметоизвозването в районите „Красно село” и „Люлин” се извършва на 80%.

"Имаме проблем с наемането на хора, но ситуацията с техниката е добра. Към момента не планираме да отменим кризисната ситуация в двата района. Големите сиви контейнери в осем точки в „Люлин” и „Красно село” продължават да са на място. Функицонират и два зелени контейнера, предоставени от „Гората.бг.”, заяви зам.-кметът Надежда Бобчева пред журналисти.

Извършена е дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почти всички точки на около 150 м около контейнерите.

Директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков заяви, че сметоизвозването в двата района се извършва на 80% в определени дни.

Предстои свикването на щаб, в който да се включи и „Софтекострой”. Отпадъците от уикенда ще бъдат извозени, след което ще започне работа и по графиците в района. 12 сметосъбиращи автомобила ще почистват боклука, каза Неделков.

За едрогабаритните отпадъци той посочи, че събирането не може да се изпълнява по график. Боклукът се събира от СПТО и доброволци.

Бобчева призова гражданите да изхвърлят отпадъците разделно.

Този уикенд в почистването на районите „Люлин” и „Красно село” отново са се включили доброволци.

До кризисната организация се стигна, след като две обществени поръчки за избор на сметоизвозваща фирма пропаднаха поради наличието на само един кандидат, който обяви значително по-високи цени за услугата спрямо досегашните.

Като дълготрайно решение за двата района от Столичната община предвиждат да продължи да отговаря общинското дружество „Софекострой”. За тази цел по-рано през октомври Столичният общински съвет гласува отпускането на заем в размер на 9 милиона лева, с които да бъде закупена техника.