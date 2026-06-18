Вместо да се концентрира върху ключовите икономически и управленски предизвикателства, правителството рискува да прехвърли обществения дебат към второстепенни теми. Това беше общото мнение на социалния антрополог Харалан Александров, пиар експерта Георги Куртев и социолога проф. Михаил Мирчев в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

„Целият фокус е върху разпределението, а не върху създаването“, заяви Харалан Александров, коментирайки дебата около депутатските възнаграждения. “Застиването на дебата около това кой какво да вземе е характерно за общества, изпитващи недостиг, оскъдица и обедняване“, смята той и отправи критики, че управляващото мнозинство демонстрира слабост и колебание. „Чуваме едно вечно оплакване – много е зле, няма пари, лошо наследство“, каза той.

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„Забелязвам от няколко седмици опит да се прехвърли дебатът от истинските проблеми към битовизми“, посочи Георги Куртев. Според експерта реалният проблем е „неефективната държавна администрация“, която поглъща значителен публичен ресурс, без това да води до необходимите резултати. Куртев предупреди, че страната навлиза в период на „безвремие“, докато други държави предприемат бързи реформи.

Проф. Михаил Мирчев беше още по-критичен към приоритетите на властта. Според него вместо да решава натрупаните проблеми, управляващият елит работи като сива икономика, беззаконие на нивото на най-висшия властови орган и кадрови размествания. „В момента те се занимават само на номенклатурно равнище“, заяви социологът. Той подчерта, че именно първите месеци са периодът, в който едно правителство трябва да започне най-трудните реформи.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова