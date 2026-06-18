Софийският градски съд е отменил наложената парична гаранция на доставчика Димитър Давидов, който беше задържан след инцидент с депутата от „Демократична България“ Ивайло Мирчев. Това обяви на брифинг лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, като определи случая като „фарс“.

„Господин Давидов получи удовлетворение на своята жалба. Определената гаранция беше премахната. Най-важното е, че съдът казва, че деянието, за което е бил задържан и му е наложена гаранция, не е съставомерно, тоест няма извършено престъпление“, заяви Костадинов.

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По думите му оттук нататък предстои да стане ясно какви ще бъдат действията на прокуратурата по случая. „Всички станахме свидетели на този фарс“, коментира лидерът на „Възраждане“.

Самият Димитър Давидов заяви, че след съдебното решение очаква извинение от Ивайло Мирчев. „Искам извинения във връзка със случилото се и с моето неправомерно задържане“, каза той пред журналисти.

Давидов уточни, че след инцидента не е имал никакъв контакт с депутата от „Демократична България“. На въпрос дали между двамата е имало физическа саморазправа, той отговори отрицателно. „Не мога да кажа, че е имало съпротивление или опит за нанасяне на удар нито от моя, нито от негова страна“, посочи той.

Доставчикът разказа още, че е запазил работата си след случая и благодари за оказаната му подкрепа. По думите му именно представители на „Възраждане“ са били сред хората, които са му помогнали, включително чрез осигуряване на юридическа защита.

Давидов коментира и твърденията, че е бил под въздействието на алкохол или наркотични вещества. Той обясни, че след като разбрал, че е издирван, сам е отишъл в Четвърто районно управление, за да даде обяснения. „Бях на работа и няма как да употребявам алкохол. Бяха извършени всички стандартни проверки“, заяви той.

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По време на брифинга журналисти попитаха защо след инцидента е напуснал мястото. Давидов обясни, че работният му ден не е бил приключил и е трябвало да изпълнява служебните си задължения.

Костадинов се намеси в разговора и защити действията му. Според него не е имало основание Давидов да остане на мястото. „Не е извършено пътнотранспортно произшествие, няма инцидент, няма деяние, което да изисква той да стои там“, каза лидерът на „Възраждане“.

Той допълни, че всеки пропуснат курс струва пари на доставчиците и според него действията на Мирчев са нанесли финансови щети на Давидов. „Това, което е направил Мирчев, е коствало пари на един обикновен български работник. Извинението е най-малкото, което може да направи“, заяви Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ отправи и политически критики към депутата от „Демократична България“, като заяви, че според него Мирчев трябва да подаде оставка като председател на парламентарна група и да се оттегли от политиката.

„Това беше пореден сблъсък между един властимащ и един обикновен човек. Властимащият демонстрира арогантност, високомерие и презрение към един български работник, който в момента иска единствено извинение“, каза още Костадинов.