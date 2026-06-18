Снимка: Стопкадър
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Външният министър: България подкрепя икономическите санкции срещу Москва, но не в енергийния сектор и за руския патриарх
Защита на националния интерес или промяна в курса е позицията на кабинета
Санкциите срещу Русия под въпрос - защо България се разграничава от част от мерките? Какво означава това за външната политика на страната и за отношенията ѝ с европейските партньори? Темата в ефира на „Здравей, България” коментират пиар експертът Арман Бабикян и Александър Сиди от ВМРО.
Бабикян защити необходимостта от санкции срещу патриарх Кирил, определяйки го като фигура, която подкрепя войната на Русия в Украйна. От своя страна Сиди постави под въпрос ефективността на подобни мерки и заяви, че те няма да допринесат за прекратяването на конфликта.
„Заявлението на външния министър е, че не подкрепяме тези санкции, защото са непродуктивни. Аз също не виждам смисъл в тях. Не разбирам налагането на санкции срещу патриарх Кирил как ще спре войната в Украйна”, коментира Сиди.
Външният министър: България подкрепя икономическите санкции срещу Москва, но не в енергийния сектор и за руския патриарх
„Нямам представа от понятийния апарат на външния министър все още, но когато става въпрос за война има и неща от символен характер, които имат значение. Ако се върнем в обувките на сериозната политика, патриарх Кирил е човек, който милва ракети и дава всичко възможно, за да докаже, че е за войната. Тези хора започнаха да използват православието като основа и това развращава всички”, посочи Бабикян.
Двамата коментираха и дали българската позиция доближава страната до подхода на Унгария по отношение на санкциите срещу Москва, както и доколко решенията на София са продиктувани от националния интерес и енергийната сигурност.
„Тук трябва да разглеждаме възможността България да защитава своя интерес и интересите на българските граждани. Налагането на тези санкции няма да доведе до спиране на войната. Нека да видим каква е другата част от санкциите“, допълни Александър Сиди.
„Не съм убеден, че българските граждани са склонни да толерират чуждо духовно лице, което адмирира войната, кръвта и убийствата”, заяви в отговор пиар експертът Арман Бабикян.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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