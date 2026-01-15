Над 1500 проверки за необосновано високи цени са извършили инспекторите на Националната агенция за приходите (НАП) през първите 11 дни след въвеждането на еврото в България. В 116 от случаите са констатирани нарушения, за които вече са наложени санкции, съобщиха от приходната агенция.

Днес беше извършена проверка на хранителен магазин в Добрич по жалба на гражданин за необозначаване на стойностите в евро и лева на касовата бележка. Гражданите споделят различни подходи към проверката на цените – някои винаги проверяват касовите бележки, други се доверяват на търговците.

Продължават проверките за необосновано повишаване на цените

„Нарушенията, поне които пристигат от страна на гражданите, са в сферата на услугите предимно. В момента имаме санкции, които са в размер на обща стойност около 200 хил. лева или над 100 хил. евро”, констатира Анна Митова, директор на Дирекция „Комуникация” в централното управление на НАП.

Кореспондент: Надежда Карабанчева

Редактор: Ралица Атанасова