Очаква се Координационния център към Механизма за еврото да предоставят актуална информация за динамиката на цените и пазара
Продължават проверките на НАП и Комисията за защита на потребителите във връзка с въвеждането на еврото.
Контролиращите органи вече разшириха обхвата и влязоха в салони за красота, пунктове за технически прегледи и места за платено паркиране. До момента наложените глоби са в размер на 30 000 евро.
НАП проверява над 1000 сигнала за необосновано поскъпване след приемането на еврото
На този фон се очаква от Координационния център към Механизма за еврото да предоставят актуална информация за динамиката на цените и пазара. И още - днес е първото заседание на координационен център към област София, който също подпомага наблюдението и контрола в цялата страна.
