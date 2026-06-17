Комисията за финансов надзор ще сформира работна група, която да предложи нормативни промени във връзка с прилагането на сезонна застраховка за мотористи. В нея ще бъдат поканени представители на мотообщността, Асоциацията на българските застрахователи, Гаранционния фонд, както и на всички компетентни институции, ангажирани с темата. Това стана ясно на заседание на парламентарна Комисия по икономическа политика и иновации.

По инициатива на председателя Стефан Белчев представители на КФН, АБЗ, КЗП, МВР и Омбудсмана на Република България обсъдиха с представители на мотоклубовете исканията им за прилагане на срочна застраховка, която да покрива периода за използване на мотоциклета.

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От страна на КФН участваха председателят на Комисията Васил Големански и заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ - Пламен Данаилов. Големански подкрепи изцяло исканията на мотористите и заяви, че Комисията е готова да предложи законодателни промени, които ще удовлетворят както сектора, така и потребителите на застрахователни услуги. "Сезонната застраховка "Гражданска отговорност" ще създаде усещането за справедливост, защото чуваме и споделяме исканията на мотористите. Когато използваш едно превозно средство, логично е да заплащаш цена само за този период“, заяви Васил Големански.

"Монетата обаче има две страни - цената да бъде справедлива и адекватна за потребителите, но от друга страна да има и защита на интереса на застрахованите лица чрез справедливи обезщетения“, допълни той.

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Той посочи, че през последните години цената на застраховката е била притискана дъмпингово надолу от един участник - ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве“ АД, което вече е с отнет лиценз. "Това ще даде възможност на пазара сега да се развива конкурентно и честно, при реални цени, достатъчни, за да се покрият справедливите искания на потребителите на застрахователни услуги", каза още председателят на КФН.

Васил Големански припомни пред участниците в комисията действията на КФН, свързани със сезонната застраховка. "Един от най-важните резултати е, че застрахователите върнаха възможността за разсрочено плащане. Това се случи след няколко срещи на ръководството на КФН с представители на АБЗ", посочи той.

Комисията извърши проверка на начина на формиране на цените на застрахователите и наложи ежедневен мониторинг. Данните от проверката сочат, че между 30% и 40% от начислените годишни премии не се събират заради прекратяване на застраховките, заяви заместник-председателят Пламен Данаилов.

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Общият брой на застрахованите мотоциклети нараства постоянно всяка година. Пазарът се е увеличил от 98 136 през 2021 г. до 141 938 през 2025 г., което представлява близо 45% ръст за целия период. "Това означава повече премии, но и повече обезщетения при инциденти", заяви председателят на КФН. Пламен Данаилов допълни, че резултатите от проверката вече са изпратени по компетентност и на КЗК.

"Важен момент е да се намери механизъм с МВР относно възможността за въвеждане на автоматичен режим на дерегистрация на превозните средства, при сключване на сезонна застраховка „Гражданска отговорност“. Затова КФН е изпратила становище към ведомството, което ще бъде обсъдено и в работната група", каза Васил Големански.

КФН очаква започнатият диалог да бъде продължен, както и заедно да се работи за постигането на практически и устойчиви резултати.