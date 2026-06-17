Два трамвая се удариха в района на булевардите „Александър Стамболийски“ и „Константин Величков“ в София. Едната машина е излязла от релсите, пише БТА.

Четирима пострадаха при челен сблъсък между два трамвая в София

Няма пострадали при инцидента, съобщават от СДВР. Движението на трамваите по линии 8 и 10 е спряно заради произшествието.

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Снимка: Булфото

Редактор: Цвета Лазаркова