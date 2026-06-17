Министерският съвет одобри предприемането на следващата стъпка за реализацията на проекта „Придобиване на нови трикоординатни радари“.

Решението дава мандат за провеждане на преговори и подписване на проекта на поръчката по рамковото споразумение между българското Министерство на отбраната и френското Министерството на въоръжените сили. Проектът подлежи на ратификация от Народното събрание.

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Той има за цел да модернизира способностите на Българската армия за наблюдение на въздушното пространство и да повиши ефективността на контрола и защитата на въздушния суверенитет на страната.

Предвижда се придобиването на седем нови 3D радари. Те ще осигурят наблюдение в реално време и ще подпомогнат изпълнението на националните задачи по отбрана и на ангажиментите на България в НАТО.

Редактор: Цвета Лазаркова