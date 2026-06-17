Столична община ще може да започне предварителното изпълнение на новите договори за чистота в кварталите в Зона 3 („Слатина“, „Подуяне“, „Изгрев“) и Зона 4 („Сердика“, „Надежда“ и „Илинден“). Това съобщи на брифинг кметът Васил Терзиев и допълни, че вчера са излезли решенията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), които позволяват това.

Според кмета това е поредната крачка за трайното решаване на проблемите със сметопочистването и сметоизвозването в София.

Има тридневен срок, в който решението на КЗК може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд (ВАС). Ако има обжалване, „сагата продължава“, добавиха от Столичната община.

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"Смятаме, че с всичко, което правим, ще успеем да сключим договори за около 300 милиона евро и да спестим 250 милиона евро на града, като ще постигнем и другите неща, които сме заложили, като например да се разминават договорите във времето, за да не изтичат по едно и също време на 18 от 24 района", каза още Терзиев.

Кметът посочи, че в районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“ има проблем и причината според него е, че там се извършват 2 от 45 дейности. „Затова за нас е толкова важно в Зона 3 да сключим максимално бързо дългосрочен договор със сметопочистващата фирма и да може всичките 45 услуги да започнат да се изпълняват в план график“, коментира Терзиев.

Той поясни, че сметопочистването и сметоизвозването в Зона 3 ще се възлага „комбинирано“ на „Софекострой“, Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) и фирми, обслужващи прилежащите райони.

Редактор: Цвета Лазаркова