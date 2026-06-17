От болница „Св. Анна” във Варна алармират, че функционирането на лечебното заведение на прага на активния летен сезон е сериозно застрашено. Причината - гласуваните от Общинския съвет в морската столица средства в размер на 400 хиляди евро все още не са изплатени.

Болницата има и разрешение от държавата за рефинансиране на кредит, който обаче няма да е достатъчен за стабилизирането ѝ, съобщиха от ръководството на „Св. Анна”.

Здравното министерство: Директори на държавни болници вземат огромни заплати при милиони дългове

Преди дни на пресконференция здравният министър Катя Ивкова заяви, че лечебното заведение има текущи задължения в размер на 14 млн. евро. Просрочените задължения са 4 млн. евро. А приходите от дейността са само 5 млн. евро.

Директорът на болницата - д-р Красимир Петров, отправи призив към местната и държавната власт за спешни мерки, които да гарантират, че болницата няма да спре да функционира, въпреки безпрецедентният финансов натиск, на който е подложена. И посочи, че МБАЛ „Св. Анна” е регионален спешен портал за Източна България и най-вече Черноморието, когато пациентите се увеличават двойно през летния сезон.

От Община Варна отговориха на призива на директора на болницата, разпространен по-рано днес. В съобщението се казва, че извънредните средства, поискани от МБАЛ „Св. Анна” ще бъдат изплатени. Но от канцеларията на кмета поискаха смяна на ръководството на лечебното заведение, посочвайки, че сегашното не се справя с финансовите проблеми.

Кметът на Варна Благомир Коцев призовава за провеждането на конкурс, който да излъчи нов управител и нов борд на директорите. Тъй като държавата е мажоритарен собственик с близо 80% от капитала на МБАЛ „Св. Анна“, основната издръжка, съставът на ръководството и управлението на болницата са в правомощията на МЗ. Затова от Община Варна вече са изпратили писмо до здравното министерство с искане за спешна среща с министър Катя Ивкова.