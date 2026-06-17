След масовите арести в софийския квартал „Ботунец” на хора, свързани с така наречената група на „Ккалашниците”, петима души се изправиха пред съда. До момента съдът остави двама от тях - Минко Петров и Емрах Алексиев, в ареста. Обвиненията са от рекет и заплахи до трафик на хора и склоняване към проституция.

Първи пред съда застана Минко Петров, който обясни, че не става въпрос за склоняване към проституция и сводничество, а за семейна драма. Той помоли да бъде освободен без мярка за неотклонение. Петров обеща, че ще се явява пред съда и разследващите органи при всяко призоваване. Според магистратите няма опасност той да се укрие, но съществува риск да извърши ново престъпление, ако бъде пуснат с по-лека мярка или без такава.

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След него пред Темида застана и Емрах Алексиев. Срещу него е повдигнато обвинение за склоняване към проституция. Той отрича това да се е случвало, но според прокуратурата има достатъчно доказателства, че е откарвал момичета на конкретни адреси, където те са изкарвали около 120 до 180 евро на час.

И двамата отричат да са част от така наречената група на Калашниците“ и твърдят, че не знаят кои са останалите участници и предполагаемите ѝ лидери. „Когато ме заключиха, бях на работа. Напълно съм готов да съдействам на държавата. Не е нужно да съм в ареста, защото не съм опасен. Няма да се укрия. Обвинението, което ми е повдигнато, не е достатъчно да бъда задържан”, заяви обвиняемият в съдебната зала.

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"На Алексиев е повдигнато обвинение за набиране на едно конкретно лице от женски пол с цел то да бъде мотивирано да предоставя сексуални услуги срещу заплащане. Това е обвинението на този етап, като уточнявам, че то може да бъде променено в хода на разследването", заяви прокурорът от Софийска районна прокуратура Георги Карачанаков.

По думите му става въпрос за въздействие върху волята на жена с цел да започне да предоставя сексуални услуги срещу заплащане. "Обвиняемият и лицето се познават. Разполагаме и с данни за други лица, но към момента работим с това конкретно обвинение. Тоест на този етап обвинението е повдигнато само във връзка с едно лице", подчерта обвинителят.

Той уточни, че има свидетелски показания и разпознаване на обвиняемия от няколко лица във връзка с показанията, които са дали. "Разполагаме и с експертно изследване на мобилни телефони, ползвани от обвиняемия. Както чухте в съдебната зала, установена е ясна комуникация между него и други лица от женски пол именно в контекста на обвинението. Комуникацията е свързана с осигуряване на клиенти с цел предоставяне на сексуални услуги срещу заплащане, транспортиране на отделни лица до конкретни адреси, потвърждение за пристигането им на адресите, както и уточняване на конкретни уговорки за предоставяне на услуги за определен период от време", разясни Карачанаков.

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И допълни: "От това, което е отразено в комуникацията, се виждат конкретни суми. Те са били различни за всеки клиент, но ориентировъчно става дума за суми от около 120 евро, като има данни и за 180 евро за услуги с продължителност около един час".

При проверките на групата около така наречените "Калашници" бяха отведени 52 души. За 16 от тях стана ясно, че са с повдигнати обвинения във връзка с тази и предишни акции. От полицията разпространиха и снимка на няколко млади жени, които са били въвлечени в схемата.