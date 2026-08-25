Системата „бонус-малус“ при задължителната автомобилна застраховка „Гражданска отговорност“ прави решителна крачка към практическото си прилагане. На 25 август влизат в сила нормативните промени, които уреждат начина, по който застрахователите ще отчитат историята на щетите на автомобилистите при определянето на цената на полицата, съобщиха от Комисията за финансов надзор.

Промените са записани в наредбите за задължителното застраховане и за регистрите на Гаранционния фонд. След влизането им в сила застрахователните компании трябва да адаптират информационните си системи към новия модел.

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Основният принцип е цената на „Гражданска отговорност“ да отчита щетите, причинени през последните пет години. Информацията ще се събира и удостоверява централизирано от Гаранционния фонд, независимо от това при кой застраховател е била сключена полицата.

Така шофьорите с добра история и без причинени щети ще могат да получават по-ниски цени, докато при автомобилисти с неблагоприятна история застрахователят ще може да определя по-висока премия в зависимост от оценката на риска.

Всеки застраховател ще определя собствената си политика за оценяване на историята на претенциите като част от системата си за управление на риска. Компаниите ще бъдат задължени да публикуват тези правила на интернет страниците си.

Данните за щетите ще се подават в реално време

За да работи системата, застрахователите ще трябва да регистрират в Гаранционния фонд всяка нова застрахователна претенция в реално време. Това ще става едновременно с въвеждането ѝ във вътрешната система на съответната компания.

Застрахователите ще получат автоматизиран електронен достъп до информацията за претенциите и няма да могат да изискват от клиентите удостоверения на хартия, когато необходимите данни са налични служебно.

При проверка ще могат да бъдат извличани данни за последните пет години, включително за предявените и изплатените претенции и техния размер. Справките ще се извършват чрез информация за собственика и автомобила, сред която VIN номерът и регистрационният номер.

Прехвърлянето на автомобила няма автоматично да заличава историята

Новите правила предвиждат и защита срещу опити историята на щетите да бъде „изчистена“ чрез формално прехвърляне на автомобила, например между свързани лица.

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Гаранционният фонд ще може да предоставя информация за предишни щети и след промяна на собствеността, когато застраховащият преди това е бил собственик, вписан ползвател, приобретател или обичаен водач, сключвал застраховка за същия автомобил.

Целта е при оценяването на риска да се проследява реалната връзка между автомобила и човека, който го използва, а не единствено формалната собственост.

Всеки водач ще може да получи удостоверение за историята си

Водачите, собствениците и лицата, които сключват застраховката, ще имат право да поискат удостоверение за застрахователните претенции. То ще се издава централизирано от Гаранционния фонд и ще съдържа подробна информация за историята през последните пет години.

В документа ще могат да фигурират данни за мястото на катастрофата, вида на причинените вреди, причинителя, претенции за щети от незастраховани автомобили, както и информация за собственика, ползвателя и обичайния водач.

Заявленията ще могат да се подават както на място в Гаранционния фонд, така и електронно чрез системата за сигурно електронно връчване, с квалифициран електронен подпис или ПИК на НАП. Предвидена е възможност това да става и чрез офис на застраховател или застрахователен агент.

Всяко удостоверение ще разполага с QR код, чрез който ще може да бъде проверена неговата автентичност. Електронните документи ще се съхраняват в архив на Гаранционния фонд за срок от една година.

Застрахователите получават повече информация за катастрофите

Промените разширяват достъпа до информация и с цел противодействие на застрахователните измами. Компаниите, които предлагат „Гражданска отговорност“ и „Каско“, ще могат при определени условия да проверяват данни за пътнотранспортни произшествия и участниците в тях.

Информацията може да включва данни за причинителя и евентуално съпричиняване, сведения за свидетелството за управление и снимки, когато такива са налични.

Заради изискванията за защита на личните данни подобна информация няма да бъде достъпна свободно. Справките ще се правят по конкретни заявки във връзка с вече предявени застрахователни претенции.

Предвижда се защита и при срив на системата

Новата нормативна уредба включва и резервен механизъм при технически проблем със системите на Гаранционния фонд.

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При обективна невъзможност за използването им КФН ще може временно да разреши на застрахователите да генерират полици и ценови предложения въз основа на информацията в собствените им системи. Така сключването на „Гражданска отговорност“ няма да бъде блокирано при технически срив.

Предвижда се също свободен и безплатен публичен достъп до част от регистрите на Гаранционния фонд, включително тези на компаниите, предлагащи „Гражданска отговорност“, и на представителите за уреждане на претенции.

Редактор: Цветина Петкова