Срив в системата на МВР спря издаването на застраховка "Гражданска отговорност". Връзките между системата на МВР и Гаранционния фонд за "Гражданска отговорност“ са блокирали. Проблемът е бил регистриран още вчера.

Сривът важи само при сключването на нови полици. Вноски по "Гражданска отговорност“ могат да се извършват. От МВР посочиха, че се работи активно по възстановяване на нормалната работа на системата.

Ще плащаме ли „Гражданска отговорност” по системата „Бонус-малус” от 1 февруари

Редактор: Ивайла Маринова