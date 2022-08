Намушкаха с нож известния британски писател Салман Рушди. Нападението е станало малко преди негова реч на събитие в Ню Йорк, съобщава вестник "Дейли мейл".

Нападателят му е арестуван. Засега не са ясни мотивите му. Той трябваше да присъства на дискусия, на която трябваше да бъде обсъдена темата за убежището, което САЩ предоставя на писатели и други творци в изгнание, за да имат свобода на творческото изразяване.

#BREAKING : Author Salman Rushdie has been attacked as he was about to give a lecture in western New York pic.twitter.com/tyBGBmUTku

Салман Рушди е британски писател от индийски произход. През 1988 г. романът му „Сатанински строфи“ предизвиква силни противоречия в ислямския свят.

All thoughts and good wishes with novelist, humanist, and human rights advocate ⁦@SalmanRushdie⁩. Violent attacks on artists and thinkers strike at the heart of an open and democratic society. Keep thinking freely, keep speaking out! https://t.co/K3cdT9MrqM