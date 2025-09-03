Изпълнихме поетия ангажимент и сме в готовност за електронно издаване на всички здравни документи, необходими за началото на учебната година. Това заяви на брифинг в Министерския съвет министърът на здравеопазването Силви Кирилов.

Той подчерта, че вече няма нужда родителите да носят лично профилактичните карти на децата си, нито да предоставят така наречените "контактни бележки". "Цялата информация е налична в Националната здравноинформационна система. Със съответните нормативни промени осигурихме достъп до нея на медицинските специалисти от здравните кабинети в детските градини и училищата", посочи той.

"По този начин улесняваме над 2 милиона български граждани - всички деца до 18 години и техните родители. Облекчаваме значително и работата на общопрактикуващите лекари", подчерта здравният министър.

Електронната система за здравните досиета на деца и ученици започва да функционира от следващата седмица, обяви министърът на електронното управление Валентин Мундров

Той изрази надежда, че "тази дигитална трансформация да заема все по-голямо присъствие в нашия живот". Той подчерта, че от страна на "Информационно обслужване" са готови да се отзоват на всякакви възникнали малки проблеми или питания.

По думите на министъра на образованието Красимир Вълчев към училищата функцинират с 1801 здравни кабинета. А през новата учебна година ще бъдат с 31 повече. "В детските градини има 1629 здравни кабинета, а тази година са с 52 повече спрямо миналата. Политиката на ведомствот ни е да разширяваме броя им".

Той уточни, че всички деца, които са минали прегледи след 1 януари 2025 година, няма да се налага да предоставят бележки. Те ще бъдат получени електронно. "Не отпада изискването да се правят на децата здравни профилактични прегледи. Ако такива не са направени - това трябва да стане до края на месеца", припомни той.

И обясни, че училищата и детските градини ще имат достъп само до информацията на децата от съответното училище или детска градина, а не за всички.

Редактор: Станимира Шикова