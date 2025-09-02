Снимка: iStock
-
Д-р Брънзалов: Потребителската такса е обезсмислена, нужни са промени заради справедливост към лекарите
-
Завръща ли се COVID-19 и колко опасна е заразата в момента
-
Д-р Гергана Николова: Държавата да поеме ангажимента си към пациентите, освободени от потребителска такса
-
Нова електронна система улеснява личните лекари при имунизациите
-
Д-р Бацелова: Стомашно-чревните вируси са активни в края на лятото, хигиената е най-сигурната защита
-
Може ли хиляди българи да останат без ранна очна диагностика и рецепта за очила
Отпада и необходимостта от представяне на „контактни бележки”
Личните здравно-профилактични карти на децата вече могат да се издават електронно, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Системата е достъпна в здравните кабинети в учебните заведения и в нея вече е попълнена информацията от проведените към момента медицински прегледи.
Здравните карти на децата вече ще се издават електронно
С новите текстове в Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини, отпада и необходимостта от представяне на „контактни бележки”.
От днес стартират обученията на медицинските специалисти от детските градини и училищата в страната.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни