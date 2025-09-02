Личните здравно-профилактични карти на децата вече могат да се издават електронно, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Системата е достъпна в здравните кабинети в учебните заведения и в нея вече е попълнена информацията от проведените към момента медицински прегледи.

Здравните карти на децата вече ще се издават електронно

С новите текстове в Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини, отпада и необходимостта от представяне на „контактни бележки”.

От днес стартират обученията на медицинските специалисти от детските градини и училищата в страната.

