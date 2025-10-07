-
100% гаранция за избягване на определени конфликтни ситуации няма, но има начини за разрешаването им, твърдят експерти
Как може да се гарантира 100-процентовата сигурност и безопасност за най-малките в детските заведения? Това е една от най-чувствителните и важни теми за всяко семейство, което се притеснява, че детето му може да бъде подложено на тормоз.
В студиото на "Социална мрежа" по NOVA News председателят на Института за социални дейности и практики проф. Нели Петрова и директорът на Детска градина 79 "Слънчице" в София Калина Иванова се обединиха около тезата, че 100% гаранция за избягване на определени конфликтни ситуации няма, но има начини за разрешаването им.
По думите на Иванова в детската градина, която ръководи, не са се случвали сериозни инциденти, но сигнали и родителски притеснения не липсват. Повечето от тях обаче се разрешават чрез директен и навременен диалог между учителите и родителите. „Много често тревогите идват от липса на комуникация. Когато тя се възстанови, нещата се изясняват“, обясни тя.
Битото и унижавано от съученички момиче: Не знам дали съм защитена, враждата е от 2 години
Процедурата при сигнал е ясна – директорът разговаря с всички страни, при нужда се включват психолог и други специалисти. Ако се касае за по-сериозен случай, веднага се уведомяват съответните институции – Дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за закрила на детето и МВР.
Проф. Петрова подчерта значимостта на щадящите практики за разпит на деца, станали обект на тормоз, които се прилагат в страната от години. „Изключително важно е детето да бъде чуто – навреме и в защитена среда. Разпит, направен три месеца след инцидент, е рисков – и за психиката на детето, и за достоверността на информацията“.
Тя беше категорична, че родителите трябва да бъдат активни – да настояват, да се информират, да защитават децата си.
