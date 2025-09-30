Битото и унижавано от съученички момиче призна в студиото на „Здравей, България”, че не знае дали е защитено. „Враждата я има от близо две години, но бях по-малка и не смееха да ми посегнат. Започнаха тази година”, казва петокласничката. По думите ѝ причината за тормоза била, че била говорила против приятелите си. Детето иска да се премести в друго училище.

Едно от момичетата, които станали свидетели на униженията, се разплакало и молило агресивните деца да спрат. „Момичето, което снимаше, каза „Няма спри! Тихо”, спомня си малтретираното дете. „Звъннах на мама и казах „Мамо, биха ме и едно момиче ме чака пак да ме бие”, казва още ученичката. Според нея другите момичета я биели за удоволствие.

Нов случай на насилие и унижение между ученици

„Когато за пръв път ме биха, казах на момичето да си оправим нещата с думи, но тя каза „Аз обичам да си решавам нещата с бой, а не с думи”. После ме свлече на земята”, спомня си петокласничката.

Дни след публикуването на клипа едно от момичетата донесло бонбони на бащата на битото дете и се извинило на него и на съученичката си. „Според мен са изплашени”, смята жертвата на насилие. Момичето признава, че се страхува да не срещне отново агресивните деца.

Припомняме, че петокласничката беше скубана, удряна, ритана и карана да целува обувките на свои съученички, а унижението – заснето и публикувано в интернет.

Семейството ѝ е подложено на проверки от социалните служби, оплака се майката Сузана Илиева. „Аз се чувствам заплашена. Не мисля, че семейството на жертвата е това, което трябва да бъде проверявано, а тези на насилниците”, каза родителят. По думите на майката дори директорката на училището не я е викала, за да попита има ли някакъв проблем вкъщи.

Директорът на училището с агресивните деца: Жертвата изживя случая милион пъти заради социалните мрежи

Радослав Иванов е мъжът, разпространил кадрите в социалните мрежи. Забелязал, че децата пред блока гледат клип, на който се възмущават. Помолил своето дете да му го изпрати и решил да даде гласност на случая. „С още една жена искахме да организираме мирен протест в „Дружба”, а в Районното беше получен сигнал за организирана престъпна група”, отбеляза той.

„Нямам проблем с това, че видеото е разпространено, но не искам да се вижда моето лице. Справедливо е тези на агресивните деца обаче да се виждат”, казва битото момиче.

По думите на адвоката, наел се със случая, законът за борба с противообществените прояви, извършени от непълнолетни, е остарял и има смешни текстове като този насилникът да се извини на жертвата.

