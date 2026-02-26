Родители на деца от 51-ва детска градина „Щурче“ се събраха на протест в четвъртък сутринта. Недоволството им е срещу току-що проведен конкурс за назначаване на нова директорка. Според родителите тя няма опит за този пост, а минималната преднина, с която печели конкурса, намират за силно съмнителна.

По думите им разликата в оценките между досегашната директорка г-жа Бистра Гочева и кандидатката за позицията е едва 0,2 точки. Родителите заявяват, че подкрепят настоящия директор заради дългогодишния опит, административните умения и добрата организация в детската градина. По думите им тя познава добре децата и семействата.

Виктория Якова е една от протестиращите и представител на Обществения съвет в детското заведение. Участвала е в конкурсната процедура и твърди, че по време на събеседването въпросите към двете кандидатки са били различни като трудност.

"На госпожа Гочева ѝ бяха зададени множество въпроси, които целяха да я провокират и притеснят, но тя се представи блестящо. Отговори без никакво колебание. Следващият кандидат се представи посредствено. На нея въобще не ѝ бяха задавани такива въпроси", коментира Якова. По нейни думи прави впечатление, че спечелилата кандидатка не е участвала в конкурси в детската градина, в която работи.

От Столичната община казаха за NOVA, че вторият кръг от конкурса - именно този със събеседването, е по-важен. Въпреки че Бистра Гочева е с предимство като познаващ отвътре материалната база, дейността, персонала и финансовото състояние на детската градина, комисията е оценила по-високо другия кандидат.

От общината категорично отхвърлят твърденията, че техен представител може да е подписал протокола под натиск. И апелират към родителите да се запознаят с новоназначения директор и да му дадат шанс да се докаже. Посочват още, че на всички конкурси е осигурено аудио и видео заснемане, което дава допълнителна увереност, че процедурата е изцяло спазена.

Междувременно родителите са организирали петиция, в която по техни данни вече са събрани над 400 подписа. Майките и бащите заявиха, че са готови и за последващи действия.