Директори на детски градини, подкрепени от Столичната община, предлагат да се върнат таксите за посещение през летните месеци. Причината е масовата практика родители да записват децата си, но да не ги водят, което означава разхищение на храна и ангажиране на излишен персонал. Идеята е събраните средства да се използват за допълнителни занимания и по-качествена услуга. Майки и татковци от различни градове вече изразяват подкрепа за идеята.

С надеждата да променят отношението на родителите към летните посещения, директори на детски градини търсят решение на проблема с празните групи още отсега. Според тях, откакто таксите отпаднаха, много родители заявяват присъствие, но не водят децата си, което създава сериозни организационни и финансови проблеми.

„Практиката показва, че при заявени 150 деца в конкретна седмица идват 50-70 - по-малко от 50% посещаемост“, споделя Таня Кечева, директор на 91-ва детска градина „Слънчев кът“. Тя допълва, че често чува обяснения като „днес не ми се ставаше и не съм го довела“, но за тези деца вече са предвидени храна и персонал. „Ние се явяваме центрове за занимания през лятото, но при нас е безплатно“, посочва Кечева.

Ключът към решението, според директорите, е във връщането на таксите, макар и само за лятото. Тази стъпка вече получи подкрепа от Столичната община. „Периодът на неучебното време, който за детските градини е от юни до 14 септември, е незадължителен и тогава може да бъде въведена допълнителна такса“, обясни Десислава Желязкова от СО.

Събраните средства биха могли да се използват за финансиране на допълнителни дейности, които да заменят задължителния следобеден сън за по-големите деца. „Децата от различни групи могат да бъдат отделени в една друга група, където да имат занимания по интереси“, дава пример Желязкова.

Идеята бързо намира подкрепа и сред самите деца. Влади от IV група в 91-ва детска градина споделя без колебание, че ако трябва да избира между сън и танци, би избрал танците.

Новината стигна и до морския бряг, където родители също са готови да плащат, но с условието услугата да стане по-качествена. „В нашата детска градина нямаме психолог, нямаме учител за децата със СОП, нямаме основни неща - не стигали парите. Предпочитам да плащам, но да се получава качествена услуга“, коментира Момчил Абаджиев. Друг баща - Димитър Манолов, смята за приемлива такса до 100 лева на месец, сравнявайки я с цените на частните градини от по 600-650 лева.

Ако идеята бъде приета в законодателството, общинските съвети ще имат финалната дума за размера и начина на събиране на таксата. Според Десислава Желязкова такса от 10-15% от тази за частна градина е добър вариант.

Директорът Таня Кечева обаче предлага по-гъвкав модел: „Според мен би трябвало да се плаща на посещение. Всички знаем кога ще заведем децата при баба. В този период не заявяваме присъствие и съответно не дължим такса“, казва тя.