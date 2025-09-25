3-годишно дете е избягало от 151 Детска градина "Леда Милева" в София. Това потвърдиха за NOVA от Столичната община.

Детето е открито и върнато от служителка в близък до детското заведение магазин. Проверка по случая е започнала от дирекция "Образование" към Столичната община. Директорката на градината ще бъде разпитана.

Пред NOVA майката на детето заяви, че в момента тече среща с ръководството на детската градина и полицията.