Спряха влака по линията Бургас-София на гара Сливен заради оставен без надзор багаж. Сигналът е подаден около 10:00 часа днес от началника на машината до дежурната част на Районното управление в Сливен.

Влак блъсна тир на жп прелез край Враца (ВИДЕО+СНИМКИ)

Десет минути по-късно композицията е спряла на гарата. Пътниците са изведени, а вагонът с багажа е отделен и преместен на безопасен коловоз. Влакът е продължил по направлението си.

На място продължават действията на екипи на жандармерията и СОБТ, които извършват проверка по установената процедура.

Редактор: Габриела Павлова