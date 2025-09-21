Светът на образованието се променя с невиждана скорост. Ако пандемията отвори вратата към дигиталната класна стая, то изкуственият интелект я премахна изцяло. Сега вече се питаме не дали, а как ще изглежда училището на бъдещето – и колко близо е то. С ChatGPT, персонални ботове и ученици, които учат с гласови команди и код, границите между ученето и технологиите вече са размити. В „Историите" Мария Йотова търси отговори от тези, които са най-близо до случващото се – иноватори, преподаватели и самите ученици.

Светлин Наков e съосновател на частна гимназия по дигитални науки и технологии, в която подготвя децата за ерата ан изкуствения интелект. "Подготвяме ги на фундаменталните умения, които са им необходими - критично мислене, решаване на проблеми, комуникация между хора - нещо, което губим в дигиталния свят", обясни той.

Митко Христов от Академия „Атлантида“ е преподавател по състезателна математика.Той спдоели, че неговите ученици учат по по-различен начин от този, с който той се е обучавал. "Те получават доста повече информация. Всичко при тях е много по-динамично. И са ангажирани през голяма част от седмицата. Чресто нямат време да се замислят какво правят. И са мнго по-ефективни в такъв тип учене. Те се учат чрез пробване".

Учениците Теодор и Георги разказват без притеснение как използват ChatGPT за помощ при домашни, програмиране и дори за търсачка вместо Google, защото е по бърз.

"Не е проблем, ако го използваш за идеи. Зависи как го ползваш – ако просто си пускаш домашното, това вече е мамене", казват учениците. И добавят: „Не можем да си представим да живеем без интернет. Родени сме с него".

