Правителството одобри тримата кандидати, номинирани за длъжността европейски прокурор от Република България. Те са предложени от Комисия по подбора, която беше определена със заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.

Одобрените кандидати са Димитър Беличев - прокурор в Окръжна прокуратура-Пловдив и европейски делегиран прокурор; Михаела Райдовска - прокурор в Софийска градска прокуратура и европейски делегиран прокурор; Пламен Петков - прокурор в Софийска районна прокуратура.

Трима са номинираните за български европрокурор

Министерският съвет възложи на министъра на правосъдието да изпрати кандидатурите на специалния европейски орган по последваща селекция - Комитета по подбора. След разглеждането на кандидатурите и изслушването на кандидатите Комитетът ще изготви становище за тяхната квалификация. Освен това, той ще посочи дали те отговарят на условията по регламента (да са действащи прокурори, съдии или следователи, чиято независимост е извън съмнение; да притежават необходимата квалификация за назначаване на висша прокурорска или съдебна длъжност и съответния практически опит в националната правна система, финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателни дела). След това ще класира кандидатите според тяхната квалификация и опит, като укаже реда на предпочитане.

След получаване на обоснованото становище на Комитета и на списъка с класирането Съветът на Европейския съюз с обикновено мнозинство ще избере и назначи един от кандидатите за европейски прокурор от Република България.

Разнопосочни реакции на политиците по разследването за Теодора Георгиева (ОБЗОР)

Националната процедура по подбора беше проведена от седемчленна комисия с представители на Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет (ВСС) и юридическия факултет на СУ. Тя премина през два етапа - проверка за допустимост въз основа на представените от тях документи и публично изслушване на допуснатите кандидати на 14 януари.

Комисията счита, че посочените трима кандидати в пълна степен отговарят на условията на Регламента и на условията и критериите, предвидени в Регламент 31 относно Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на други служители на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия, и в информационния документ на Европейската комисия относно критериите и изискванията за избор на европейски прокурори.

Редактор: Станимира Шикова