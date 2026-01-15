Излъчиха тримата най-добри кандидати за европейски прокурор от България. Това са Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков. Тримата са се представили най-убедително и в най-голяма степен отговарят на изискванията за европейски прокурор, съобщават от Министерство на правосъдието.

В сряда специалната комисия, назначена от правосъдния министър Георги Георгиев, изслуша всички явили се кандидати за поста, които бяха общо шестима.

Приключи изслушването на кандидатите за български европрокурор

Димитър Беличев е европейски делегиран прокурор и прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив.

Снимка: МП

Михаела Райдовска също е европейски делегиран прокурор и прокурор от Софийска градска прокуратура.

Снимка: МП

Пламен Петков е прокурор в Софийска районна прокуратура.

Снимка: МП

Имената на тримата номинирани са изпратени на министъра на правосъдието, който ги внася за одобрение от Министерския съвет. След това трите кандидатури се изпращат на компетентните органи на ЕС за последваща селекция.

Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат. Очаква се новият мандат да започне в края на юли тази година.

Преди да бъдат съобщени имената на номинираните за български европрокурор, NOVA отправи запитване до Министерството на правосъдието дали има зависимости между кандидатите за европейски прокурор Димитър Беличев и Михаела Райдовска и членовете на комисията, която ги избира - Гергана Мутафова и Стоян Лазаров. По-конкретно - Беличев е бил заместник районен прокурор на Пловдив през 2015 г., когато Гергана Мутафова (сега член на ВСС) е била районен прокурор на Пловдив. Стоян Лазаров (сега заместник-министър на правосъдието) пък е бил прокурор в отдел "Специализиран” на Софийската градска прокуратура по времето, когато Михаела Райдовска е била заместник градски прокурор на София и е ръководила отдела.

От Министерството на правосъдието отговориха:

Във връзка с поставените въпроси предоставяме следния отговор:

Заместник-министърът на правосъдието Стоян Лазаров и членът на прокурорската колегия на ВСС Гергана Мутафова именно в тези си качества участват в специалната комисия, която номинира трима кандидати за европейски прокурор от Република България.

Фактът, че в друго качество – на прокурори, в различни периоди от време двамата са работили в една и съща структура с явили се в настоящата процедура кандидати не ги поставя в ситуация на зависимости, на подчиненост или заинтересованост. Поради това няма и основания за отводи при обсъждането на кандидатурите.

Въпросът за отвод не е бил поставян и когато Гергана Мутафова като член на прокурорската колегия на ВСС е участвала при подбора на европейски делегирани прокурори, в която също се е явявал Димитър Беличев.

Обратното би означавало, че лица, заемащи публични длъжности в различни власти, никога не биха могли да участват в комисии по избор или подбор, ако сред кандидатите има техни бивши колеги.

Това автоматично би означавало, че и ВСС не би могъл да упражнява своите законови правомощия, защото по силата на закона всякога е в йерархична зависимост с магистратите, за чието кадрово израстване или понижение отговаря.

Обръщаме внимание, че в процедурата за европейски прокурор кандидати могат да са само действащи магистрати, а в конкурсната комисия също влизат юристи с опит като магистрати, което по никакъв начин не представлява конфликт на интереси.