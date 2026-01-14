Приключи изслушването на кандидатите за български европейски прокурор. Желаещите бяха седем . Сред тях са трима действащи евроделегирани прокурори, бивш заместник главен прокурор, помощник на представителя ни в Евроюст, прокурор от районно ниво и следовател. Един от допуснатите - следователят Бойко Атанасов - не се яви.

В четвъртък комисията, в която влизат представители на министерството на правосъдието, софийския университет и ВСС, ще излъчи тримата най-добри.

Седем са българските кандидати за европейски прокурор

След това министърът на правосъдието ще предложи избраните на Министерския съвет, който ще ги изпрати за окончателна селекция до органите на Европейския съюз. От тримата ще бъде назначен един от Съвета на ЕС.

Настоящият български европрокурор е Теодора Георгиева , чийто мандат изтича през юли. Тя е отстранена от поста си, тъй като срещу нея тече дисциплинарно производство в Люксембург.

„Надявам се комисията да си свърши работата и да направи почтен избор”, сподели пред медии един от кандидатите Десислава Пиронева.

"Знам, че европейският прокурор няма законодателна инициатива, но смятам, че той трябва да алармира за проблемите и да се бори. Липсва специализиран състав, свързан с престъпленията при обществени поръчки", каза Ивайло Иванов пред специалната комисия за избор, цитиран от БТА.