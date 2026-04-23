Резултатът от изборите не ме изненада, но инструментите, с които се мерят обществените настроения, не могат да бъдат точни. Това каза журналистът Мира Баджева в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Имаме промяна на партийната система, твърдите ядра също се промениха, каза изпълнителният директор на „Галъп Интернешънъл Болкан” Петко Петков. Той допълни, че част от избирателите на ГЕРБ не са отишли да гласуват, а част от тях са подкрепили Румен Радев.

Политологът Теодор Славев също каза, че е бил изненадан от резултата на изборите. Той посочи, че партийната система се преструктурира, но не и кардинално – няма връщане на двупартиен модел. „Положителното е, че парламентът се изчисти от налудните малки партии”, допълни Славев.

Димитър Ганев: Не мисля, че има някой, който да не остана изненадан от резултата на изборите

Баджева смята, че скокът на цените е накарал българите да гласуват и затова и Румен Радев получи такъв резултат. Тя е на мнение, че вотът е бил протестен.

Петков каза, че младите се влияят от политическите инфлуенсъри. Той подчерта, че по-голяма част от новото поколение са гласували на „Прогресивна България”, но на второ място са подкрепили ПП-ДБ.

Славев коментира и евентуалната външна политика на Радев. Той не смята, че неговата формация ще саботира заседанията на Европейския съвет по начина, по който е правел Виктор Орбан.

