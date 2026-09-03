След като от ЕРП „Север” спряха тока в част от сградите в „Баба Алино” днес беше спряна и водата към 5 от имотите в комплекса. В последните дни от ВиК-Варна направиха няколко опита за това, но собственици отказаха да дадат достъп до имотите.

От Община Варна излязоха с позиция, че има заповед от кмета Благомир Коцев, издадена през септември 2025 година, от която става ясно, че при установяване на незаконно строителство се забранява достъпа до вода, ток и газ в обектите.

От общината обявиха също, че до дни ще бъде ограничен и достъпът до тези имоти.

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Вчера инвеститорът подаде жалба в съда, че заповедта е издадена когато са приключили ремонтните дейности на мястото.

Собствениците обясниха, че нямат ток от една седмица и са си закупили котлони на газ, за да могат да си приготвят храна. „Живеем като в 19 век. Има хора, които намериха други места където да живеят. Без ток няма как да се живее”, смята една от собственичките на имот.

„С какво се защитават интересите на общината. Тук има добросъвестни собственици, има и малки деца. Ако някой ден се стигне до сценария, че всичко ще бъде съборено, готови ли са от управата да възстановят платените от всички данъци и такси, ще поеме ли разходите от събарянето и възстановяването на екосистемата”, попита друг собственик.

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Четири пъти екипите на ВиК-Варна правиха опит да спрат водоподаването. Беше съставен и предупредителен протокол, в който се казва, че, ако до петък собствениците на имоти не предоставят достъп, ще бъде спряна водата в целия комплекс. В крайна сметка тази сутрин служителите на водното дружество успяха да стигнат до шахтата.

„Констатирахме, че имат изградена вътрешна мрежа с техни водомери, за която ние не знаехме и затова успяхме да спрем въпросните 5 постройки. Само тях. Ще следим за нарушения по пломбите, това е което можем да направим към момента“, каза Светослав Натов, главен инженер на ВиК-Варна.

Още следващата седмица ще бъдат поставени предупредителни стикери и ленти около въпросните 5 незаконни имота.

„Това са строежи, там обитатели не може да има. Когато имат акт за въвеждане в експлоатация, тогава стават жилища и тогава могат да бъдат обитавани. Но се изготвят други заповеди, които засягат и сгради, в които е констатирано обитаване“, каза инж. Пламен Китипов, зам.-кмет на Варна по градоустройство и архитектура.

До момента Община Варна е издала 19 заповеди за премахване на незаконни постройки. Всички те обаче са обжалвани от инвеститора и до произнасяне на съда не могат да бъдат предприети действия по събарянето.

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