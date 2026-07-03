Това разкри сестра му Катя в интервю

Кристиано Роналдо е близо до края на пътя си с националния отбор на Португалия. Легендарният нападател може да сложи край на международната си кариера след Мондиал 2026, разкри сестра му Катя в интервю за SportTV.

„Наслаждавайте се на всеки момент, докато още го гледате с екипа на Португалия. Скоро всичко това ще приключи. Информацията, с която разполагам, е, че това е неговият последен танц“, заяви тя.

Кристиано Роналдо: Мондиал 2026 ще бъде последният в кариерата ми

Думите ѝ идват часове преди двубоя на Португалия срещу Хърватия от осминафиналите на Световното първенство. Ако „мореплавателите“ отпаднат от турнира, срещата може да се окаже и последната за Роналдо с националната фланелка.

40-годишният футболист вече е записал името си със златни букви в историята на португалския футбол, като изведе страната си до европейската титла през 2016 година и се превърна в голмайстор №1 в историята на националните отбори.

С участието си в мача срещу Хърватия Роналдо подобри още едно постижение, превръщайки се в най-възрастния футболист, играл в елиминационна фаза на световно първенство. Дали това наистина ще бъде последният му танц с екипа на Португалия, предстои да стане ясно след развоя на участието на тима на Мондиал 2026.

Понастоящем той има 232 мача и 146 гола за „мореплавателите“.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

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