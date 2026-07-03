Снимка: ЕПА/БГНЕС
Това разкри сестра му Катя в интервю
Кристиано Роналдо е близо до края на пътя си с националния отбор на Португалия. Легендарният нападател може да сложи край на международната си кариера след Мондиал 2026, разкри сестра му Катя в интервю за SportTV.
„Наслаждавайте се на всеки момент, докато още го гледате с екипа на Португалия. Скоро всичко това ще приключи. Информацията, с която разполагам, е, че това е неговият последен танц“, заяви тя.
Кристиано Роналдо: Мондиал 2026 ще бъде последният в кариерата ми
🚨BREAKING: Cristiano Ronaldo to retire from international football with Portugal after the World Cup, his sister Katia says.— Fourth Umpire (@UmpireFourth) July 3, 2026
“Enjoy it while it lasts. It's ending soon. The info I have, from a reliable source… this is his LAST DANCE”, told SportTV. pic.twitter.com/ofyz7extRw
Думите ѝ идват часове преди двубоя на Португалия срещу Хърватия от осминафиналите на Световното първенство. Ако „мореплавателите“ отпаднат от турнира, срещата може да се окаже и последната за Роналдо с националната фланелка.
40-годишният футболист вече е записал името си със златни букви в историята на португалския футбол, като изведе страната си до европейската титла през 2016 година и се превърна в голмайстор №1 в историята на националните отбори.
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐑𝐎𝐍𝐀𝐋𝐃𝐎 𝐒𝐄𝐓 𝐓𝐎 𝐑𝐄𝐓𝐈𝐑𝐄 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐅𝐎𝐎𝐓𝐁𝐀𝐋𝐋— Luksure (@Mannyluke001) July 3, 2026
Cristiano Ronaldo’s sister, Katia, has revealed that the Portugal captain is expected to bring his international career to an end after the… pic.twitter.com/eVyv1xkSqy
С участието си в мача срещу Хърватия Роналдо подобри още едно постижение, превръщайки се в най-възрастния футболист, играл в елиминационна фаза на световно първенство. Дали това наистина ще бъде последният му танц с екипа на Португалия, предстои да стане ясно след развоя на участието на тима на Мондиал 2026.
Понастоящем той има 232 мача и 146 гола за „мореплавателите“.Редактор: Цветина Петкова
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