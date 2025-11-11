Суперзвездата на португалския национален отбор Кристиано Роналдо заяви, че Световното първенство по футбол през 2026 година ще бъде последното му участие на най-големия футболен форум. В интервю за Си Ен Ен по време на Tourism Summit в Рияд той потвърди, че на 41 години ще приключи с участията си на големи първенства.

„Ще бъда на 41 години и мисля, че това ще е моментът да спра на това ниво“, каза Роналдо.

По въпроса кога окончателно ще се оттегли от футбола, той беше откровен: „Наслаждавам се на момента, но когато казвам „скоро“, наистина имам предвид скоро. Дадох всичко за футбола“.

Роналдо е в професионалния спорт от над 25 години и държи рекорда за най-много голове в историята на международния футбол – 143. Той е и единственият мъж, отбелязвал на пет световни първенства.

Мондиал 2026 ще бъде първият в разширен формат с 48 отбора и ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада. Турнирът започва на 11 юни, а жребият ще бъде изтеглен на 5 декември тази година във Вашингтон.

Преди месеци Роналдо стана първият футболист милиардер по активни приходи след сключването на договора си с „Ал Насър“, отбелязва Bloomberg.

В интервюото за Си Ен Ен звездата говори и за сина си Кристиано-младши, който играе в юношеската формация на Португалия за младежи до 16-годишна възраст.

„Искам той да бъде по-добър от мен. Няма да ревнувам. Искам само да е щастлив, без натиск от това, че е моят син. Като баща съм тук, за да му помогна да бъде какъвто пожелае“, подчерта Роналдо.

