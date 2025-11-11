Снимка: Getty images
Португалската звезда заяви, че е „дал всичко на футбола“ и сподели, че иска синът му да го надмине без да носи тежестта на името му
Суперзвездата на португалския национален отбор Кристиано Роналдо заяви, че Световното първенство по футбол през 2026 година ще бъде последното му участие на най-големия футболен форум. В интервю за Си Ен Ен по време на Tourism Summit в Рияд той потвърди, че на 41 години ще приключи с участията си на големи първенства.
„Ще бъда на 41 години и мисля, че това ще е моментът да спра на това ниво“, каза Роналдо.
По въпроса кога окончателно ще се оттегли от футбола, той беше откровен: „Наслаждавам се на момента, но когато казвам „скоро“, наистина имам предвид скоро. Дадох всичко за футбола“.
Кристиано Роналдо стана първият футболист с 950 гола в кариерата си
Роналдо е в професионалния спорт от над 25 години и държи рекорда за най-много голове в историята на международния футбол – 143. Той е и единственият мъж, отбелязвал на пет световни първенства.
Мондиал 2026 ще бъде първият в разширен формат с 48 отбора и ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада. Турнирът започва на 11 юни, а жребият ще бъде изтеглен на 5 декември тази година във Вашингтон.
Роналдо стана голмайстор №1 в историята на световните квалификации
Преди месеци Роналдо стана първият футболист милиардер по активни приходи след сключването на договора си с „Ал Насър“, отбелязва Bloomberg.
В интервюото за Си Ен Ен звездата говори и за сина си Кристиано-младши, който играе в юношеската формация на Португалия за младежи до 16-годишна възраст.
„Искам той да бъде по-добър от мен. Няма да ревнувам. Искам само да е щастлив, без натиск от това, че е моят син. Като баща съм тук, за да му помогна да бъде какъвто пожелае“, подчерта Роналдо.Редактор: Румен Лозанов
