Рекордите по време на Мондиал 2026 продължават да бъдат подобрявани.

Кристиано Роналдо се превърна в първия играч, вкарал голове на шест различни Световни първенства. Капитанът на Португалия се разписа на два пъти за успеха на страната с 5:0 срещу Узбекистан. На 41 години и 138 дни Роналдо вече е и вторият най-възрастен футболист с гол на световни финали след Роже Мила през 1994 г.

Меси стана голмайстор №1 в историята на всички световни първенства

А мачът между Англия и Гана остана без победител и завърши 0:0, като по този начин двата отбора остават на първите две места с точка повече от Хърватия.

Редактор: Ина Григорова