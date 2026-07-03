Емблематична сграда в центъра на Стара Загора беше опакована по подобие на проектите на световноизвестния артист Кристо. Зад необичайната гледка обаче не стои художествена инсталация, а протест срещу продължили близо девет месеца административни процедури, които според собственика са възпрепятствали откриването на модерна очна клиника.

Сградата, построена през 1929 година и със статут на паметник на културата, е била в лошо състояние преди да бъде закупена и реставрирана. След мащабен ремонт идеята на инвеститора и офталмолог д-р Станимир Трошев е тя да получи нов живот като специализирана очна клиника.

Какво бави строежа на Националната детска болница

Вместо да посреща пациенти обаче, сградата остава затворена заради забавяне на процедурите по въвеждането ѝ в експлоатация. В знак на недоволство собственикът я покрива с плат и поставя надпис „Административна кома“.

„Идеята за тази инсталация ми дойде още през август миналата година, когато започнахме процедурата по въвеждане в експлоатация. Оказа се, че всичко трябва да мине през Министерството на културата. Не сме против правилата, но започна една безкрайна сага от кореспонденция, срещи и чакане, която продължи девет месеца“, разказа д-р Трошев.

По думите му сградата е напълно завършена и оборудвана, а медицинската техника вече е монтирана. В същото време гаранционните срокове на част от оборудването текат, без клиниката да може да започне работа.

Собственикът твърди, че реален напредък е настъпил едва след като случаят е получил обществена гласност. Той разказа, че след намесата на медиите е получил обаждане от министъра на културата, който го е уверил, че процедурата е задвижена.

„За един ден беше свършена работа, която девет месеца не успяха да свършат няколко поредни правителства и различни администрации“, коментира Трошев.

Строителят на обекта също определи забавянето като необяснимо. Според него реставрацията е извършена по всички изисквания, а последвалите проверки са били многобройни и често дублиращи се.

МЕЧТАТА НА КРИСТО И ЖАН-КЛОД: Откриха за посетители опакованата Триумфална арка

„Изненадан съм, че след толкова вложени средства, усилия и време бяхме поставени в подобна ситуация. Имаше проверки, последвани от нови проверки и още проверки. Това създава усещане за излишно усложнена процедура“, коментира той.

На въпрос дали някога е бил подлаган на натиск или са му били искани нерегламентирани плащания, строителят заяви, че никой не е искал подкуп, но допълни, че подобни ситуации често пораждат съмнения сред инвеститорите.

По думите на д-р Трошев и неговия екип в проекта са инвестирани близо 3 милиона евро. Освен възстановяването на архитектурния паметник, средствата са вложени в изграждането на модерна медицинска база.

Междувременно областният управител на Стара Загора също е поел ангажимент да съдейства за комуникацията между институциите. От Министерството на културата са заявили, че ще бъдат предприети действия за преразглеждане на подобни административни процедури, за да не се стига до сходни случаи в бъдеще.

Повече по темата гледайте във видеото.