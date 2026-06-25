Вече е ясен първият двубой от елиминациите на Мондиал 20206. Той ще изправи един срещу друг абсолютни дебютанти в тази фаза на турнира - Южна Африка, която поднесе изненадата от последните часове с победата си над Южна Корея, и един от домакините на първенството - Канада, след като „кленовите листа” отстъпиха на Швейцария.

Мексико продължава напред на Мондиала, Канада победи Катар с 6:0

В най-очаквания сблъсък от деня Бразилия победи убедително Шотландия с 3:0 и завърши пред Мароко в групата си, които на свой ред лишиха Хаити от исторически първи точки на световни първенства.



Босна и Херцеговина запази шансовете си за продължаване напред след победа над Катар с 3:1, докато Чехия приключи участието си на турнира с поражение от Мексико с 0:3.

Редактор: Станимира Шикова