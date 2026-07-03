Русия не желае мир, освен ако не се изпълнят нейните неизпълними условия – предаване на целия Донбас, и пак не е сигурно, че примирието ще трае дълго. Това коментира в предаването на NOVA NEWS „Твоят ден” доц. Момчил Дойчев, съпредседател на Атлантическия съвет по повод най-смъртоносната руска атака срещу украинската столица през нощта срещу четвъртък.

„Според мен е неизбежна ескалацията на войната, защото това, което президентът Зеленски каза, украинците ще го изпълнят – ще ударят по ключова енергийна структура на Руската федерация, което ще принуди Русия да нанесе пореден ответен удар”, каза той.

По думите на доц. Дойчев Путин иска да се водят преговори, докато няма примирие, което е нонсенс от гледна точка на дипломатическите преговори, които имат за цел прекратяване на войната.

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Според Кремъл на 2 юли е била тежко поразена една част от военно-промишления комплекс на Украйна, но според украинците е друго нещо, коментира международният анализатор Огнян Дъскарев. Според него това е отмъщение на руснаците за засилената активност на Украйна.

„Не мисля, че Путин ще се откаже от войната. Дори и тя да приключи, всички олигарси в Русия ще зададат на Путин въпроса – защо загуби войната? Русия има един огромен коз и това е тактическо ядрено оръжие. Руски блогъри, които не са 100% достоверен източник, а по-скоро пропаганда, твърдят, че се обмисля тактически ядрен удар против Западна Европа. Аз не мисля, че това е възможно, докато Тръмп е на власт, изключено е да се случи", посочи анализаторът. По думите му Кремъл няма да спре, дори и да вземе целия Донбас. „Путин и Кремъл искат да вземат Черноморската перла – старата, прочута, историческа руска черноморска столица на име Одеса. Това е целта”, категоричен бе Дъскарев.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова