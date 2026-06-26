Неприятен инцидент беляза подготовката на националния отбор на Швеция преди последния му двубой от груповата фаза на Световното първенство. Част от трибуна на стадиона, където скандинавците провеждат тренировките си в американския град Фриско, щата Тексас, се е срутила по време на строителни дейности. За случая съобщи спортното издание The Athletic.

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Opps.

Looks like the demo crew accidentally demolished the new temporary press/media/tv building at Toyota Stadium. #FCDallas #DTID #SomosFCD pic.twitter.com/3Jck1icoLA — 3rd Degree (@3rdDegreeNet) June 25, 2026

По информация на местните власти и представители на отбора няма пострадали, тъй като инцидентът е станал извън времето за занимания на шведския национален тим.

Генералният мениджър на отбора Стефан Петерсон коментира, че най-вероятно проблемът е възникнал по време на демонтажни работи. „Искали са да съборят определена конструкция, но изглежда тя е паднала в грешната посока. За щастие няма пострадали. Вероятно е използван контролиран взрив и нещо се е объркало“, заяви Петерсон.

Въпреки необичайната ситуация селекционерът на Швеция Греъм Потър увери, че подготовката на отбора не е била нарушена. „Можем да използваме целия терен и всички останали съоръжения, както досега. Няма проблеми с тренировъчния процес“, каза наставникът.

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Шведският национален тим пристигна във Фриско в началото на юни и избра за своя база стадиона, който е дом на американския футболен клуб „Далас“. Съоръжението в момента преминава през мащабна реконструкция на стойност около 182 млн. долара. Проектът включва модернизиране на трибуните, разширяване на VIP зоните и цялостно обновяване на технологичната инфраструктура, така че стадионът да отговаря на изискванията на ФИФА за домакинство на срещи от Световно първенство.

От ръководството на стадиона определиха случилото се като незначителен инцидент и подчертаха, че нито тренировъчният график на Швеция, нито сроковете по реконструкцията ще бъдат засегнати.

Редактор: Цветина Петкова