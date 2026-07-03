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Ето кои теми предизвикаха най-голям интерес сред потребителите
Кои са най-гледаните видеа в социалните мрежи на Новините на NOVA през юни? Това разкри в ефира на „Здравей, България” Ивана Величкова, редактор в социалните мрежи на Новините на NOVA.
Едно от видеата с най-много гледания в социалните мрежи на Новините на NOVA е свързано с вдигането на цените на винетките и на цигарите от август месец. Видеото предизвика интерес и заради начина, по който е монтирано.
Друга вайръл тема през изминалия месец стана цената на таратора по морето.
Друго видео, което силно развълнува обществото, е свързано с инфлуенсъра Стоян Колев, който беше арестуван след сигнал за оръжие от люка на автомобил и положителен тест за кокаин.
Голямо внимание потребителите в социалните мрежи на Новините на NOVA обърнаха и на шофьора, който засне младо момиче в такси без нейното съгласие и излъчи видеото в Интернет.
Сред най-въздействащите видеа през последния месец е историята на една от сестрите, които преди години бяха обект на епизод на „Съдебен спор” и са държани под ключ от родителите им. Тя застана за първи път пред камерата на NOVA.
Друга широко обсъждана тема с бурни реакции е продажбата на фалшиво масло у нас.
Следващото най-гледано видео е свързано с катастрофата на „Челопешко шосе”.
През юни сред най-коментираните теми беше и ситуация, в която майка забранява на детето си да гледа YouTube, след което то бяга от дома си.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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