Кои са най-гледаните видеа в социалните мрежи на Новините на NOVA през юни? Това разкри в ефира на „Здравей, България” Ивана Величкова, редактор в социалните мрежи на Новините на NOVA.

Едно от видеата с най-много гледания в социалните мрежи на Новините на NOVA е свързано с вдигането на цените на винетките и на цигарите от август месец. Видеото предизвика интерес и заради начина, по който е монтирано.

Друга вайръл тема през изминалия месец стана цената на таратора по морето .

Друго видео, което силно развълнува обществото, е свързано с инфлуенсъра Стоян Колев, който беше арестуван след сигнал за оръжие от люка на автомобил и положителен тест за кокаин.

Голямо внимание потребителите в социалните мрежи на Новините на NOVA обърнаха и на шофьора, който засне младо момиче в такси без нейното съгласие и излъчи видеото в Интернет.

Сред най-въздействащите видеа през последния месец е историята на една от сестрите, които преди години бяха обект на епизод на „Съдебен спор” и са държани под ключ от родителите им. Тя застана за първи път пред камерата на NOVA.

Друга широко обсъждана тема с бурни реакции е продажбата на фалшиво масло у нас.

Следващото най-гледано видео е свързано с катастрофата на „Челопешко шосе” .

През юни сред най-коментираните теми беше и ситуация, в която майка забранява на детето си да гледа YouTube, след което то бяга от дома си .

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова