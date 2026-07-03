Фланелката, с която Пеле изгрява на световната футболна сцена, ще бъде продадена на търг. Става дума за екипа, носен от бразилската легенда във финала на Световното първенство през 1958 година, когато Бразилия побеждава Швеция с 5:2 и печели първата си световна титла.

Наддаването вече е достигнало 1 милион долара, а търгът приключва на 16 юли. Именно с този екип едва 17-годишният Пеле отбелязва два гола във финала и впечатлява целия свят.

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June 29, 1958 — Legend was born in Stockholm. 🇧🇷



Brazil defeated Sweden 5-2 in the 1958 World Cup Final. Vavá two goals, 17-year-old Pelé scored two beautiful goals (55’ & 90’), Zagallo closed the party. Sweden had the advantage first through Liedholm, but was unable to… pic.twitter.com/SJQ7SAfAQZ — VintageFootballTV (@Vintage77Ball) July 2, 2026

Така започва пътят му към общо три световни титли и статута му на една от най-големите легенди в историята на футбола.

Редактор: Цветина Петрова