Наддаването вече е достигнало 1 милион долара

Фланелката, с която Пеле изгрява на световната футболна сцена, ще бъде продадена на търг. Става дума за екипа, носен от бразилската легенда във финала на Световното първенство през 1958 година, когато Бразилия побеждава Швеция с 5:2 и печели първата си световна титла.

Наддаването вече е достигнало 1 милион долара, а търгът приключва на 16 юли. Именно с този екип едва 17-годишният Пеле отбелязва два гола във финала и впечатлява целия свят.

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Така започва пътят му към общо три световни титли и статута му на една от най-големите легенди в историята на футбола. 

Редактор: Цветина Петрова

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