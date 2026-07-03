Парламентът ще започне днешното си заседание с блицконтрол и редовен парламентарен контрол, показва програмата, публикувана на сайта на Народното събрание.

На въпроси на народните представители ще отговарят няколко членове на кабинета, сред които министрите Иван Демерджиев, Димитър Стоянов, Георги Вълчев, Ива Петрова, Пламен Абровски, Росица Карамфилова и Иван Шишков.

Парламентът гласува утре промени в Наказателния кодекс

Освен контролните механизми, депутатите трябва да разгледат на второ четене и промените в Закона за Министерството на вътрешните работи.

Сред предлаганите текстове е разширяване на правомощията на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, която ще може да разпорежда премахването на терористично съдържание от интернет пространството и да ограничава достъпа до него.

Законодателните изменения засягат и работата на Главна дирекция „Гранична полиция“. Те предвиждат нови мерки за противодействие на заплахи, свързани с използването на безпилотни летателни апарати в районите около държавната граница. В обхвата им попадат наблюдението на граничните зони, както и изпълнението на специализирани охранителни дейности на летищата и прилежащите им територии.

Министърът на вътрешните работи очаква контролът по пътищата да става все по-сериозен

Промени са заложени и в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“. Според предложението служителите на „Гранична полиция“ ще получат възможност да изискват информация от националното звено, което събира и обработва резервационни данни на пътници.

Законопроектът вече получи подкрепата на депутатите на първо четене през юни, а днес предстои окончателното обсъждане и гласуване на текстовете.

Редактор: Цветина Петкова