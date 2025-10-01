Парламентът ще гласува в четвъртък на първо четене промените в Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, промените за Държавна агенция „Национална сигурност“, промените в Закона за специалните разузнавателни средства, както и промените в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“.

На второ гласуване депутатите ще подложат промените в Закона за устройство на територията, както и промените в Закона за гражданското въздухоплаване. Следобед в Комисията по вътрешен ред и сигурност ще бъде изслушан министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Количествата вода в Плевен се увеличават, до Нова година дневният режим може да падне

Предстои в Комисията за контрол над службите за сигурност да бъде изслушан и. ф. председател на Държавна агенция “Национална сигурност” Деньо Денев за това какви са причините за водната криза в страната и последващите рискове за националната сигурност, както каква дейност осъществява групировката "КУБ" на територията на Република България и представлява ли тя заплаха за националната сигурност.

Редактор: Дарина Методиева